

Джапаридзе: Задержание Окруашвили был большой ошибкой и демонстрацией слабости со стороны «Грузинской мечты»

15.05.2025 17:09





Со стороны «Грузинской мечты» задержание Ираклия Окруашвили был большой ошибкой и демонстрацией слабости - уплата залога это индивидуальный вопрос, в этом случае не существует правильного или неправильного, - об этом заявил один из лидеров «Лело-Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе.



«Со стороны «Грузинской мечты» задержание Ираклия Окруашвили был большой ошибкой и демонстрацией слабости. Мы понимаем, что следственная комиссия была создана для того, чтобы расправиться с оппонентами. В следственной комиссии не представлен ни один представитель оппозиции, а закон обязывает следственную комиссию, чтобы в ее составе было минимум 50% представителей оппозиции. Именно поэтому мы не пришли в следственную комиссию, и мы также понимаем, что против нас возбуждено уголовное дело.



Что касается уплаты залога, то это индивидуальный вопрос, мы [Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе] не намерены облегчать Бидзине Иванишвили наше задержание, который уже 5 лет применяет различные способы. Но кто заплатит, это будет их решение, в этом случае не существует правильного или неправильного», - сказал Джапаридзе.



Бадри Джапаридзе также откликнулся на мероприятие, анонсированное пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили на 26 мая, День независимости. По его оценке, 26 мая должно стать днем ​​единства, а любая конфронтация и провокации должны быть исключены.



«Мы собрались в рамках «Платформы сопротивления», где разговор коснулся подготовки к 26 мая. День независимости мы должны отметить достойно, это должен быть день единства и возможность для каждого из нас сказать, что независимость у нас отнять не смогут. Мы должны сказать, что независимость завоевана раз и навсегда, соответственно, сегодня мы обсудили эти мероприятия. Этот день будет демонстрацией единства, и любое противостояние и провокации должны быть исключены», - заявил Бадри Джапаридзе.





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