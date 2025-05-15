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Кобахидзе примет участие в саммите Европейского политического сообщества
15.05.2025 17:32
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению президента Европейского совета Антонио Кошты примет участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в столице Албании Тиране 16 мая.
На 6-й конференции ЕПС лидеры около 50 стран и главы европейских и международных институтов обсудят вопросы европейской безопасности, экономической и энергетической устойчивости, а также нелегальной миграции. На саммите также будут рассмотрены вопросы, связанные с быстрым развитием инноваций, цифровой инфраструктуры и технологий.
Саммит откроется пленарным заседанием. Планируются также тематические дискуссии в формате круглого стола. Ираклий Кобахидзе примет участие в дискуссии, главной темой которой станет европейская безопасность и демократическая устойчивость.
Премьер-министр Грузии отправился на саммит Европейского политического сообщества с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.
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