

Лидеры ГМ встретились с представителями партийных организаций Аджарии

15.05.2025 17:53





Лидеры партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» встретились с представителями партийных организаций Аджарской Автономной Республики.



По данным пресс-службы партии, премьер-министр Грузии, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вместе с исполнительным секретарем партии Мамукой Мдинарадзе и генеральным секретарем Кахой Каладзе представили структурам партии главу правительства «Грузинской мечты» Аджарии Сулхана Тамазашвили.



«На встрече также обсуждались кадровые изменения, где было отмечено, что любые изменения, осуществляемые в стране, служат улучшению управления. В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с предстоящими выборами в органы местного самоуправления и дальнейшими планами партии. На встрече также обсуждались текущие процессы в регионе, внимание было сосредоточено на укреплении суверенитета страны и экономическом процветании», — говорится в сообщении пресс-службы партии «Грузинская мечта».







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