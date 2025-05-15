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Кавелашвили встретился с новоназначенным послом Грузии в Португалии
15.05.2025 18:16
Президент Грузии Михаил Кавелашвили провел встречу с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Португальской Республике Леваном Цурцумия.
Как сообщает пресс-служба президента, Михаил Кавелашвили поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Встреча прошла в Президентском дворце.
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