

Зеленский: Сейчас США и Турция чувствуют неуважение России

15.05.2025 19:51





Мы не можем бегать по всему миру и искать человека, - заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.



«Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство и если он готов к переговорам, то надо встречаться без каких-либо условий и тому подобное. Давайте встречаться.



Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека...



Считаю, что сейчас США и Турция чувствуют неуважение России. Ни времени встречи, ни повестки дня встречи, ни высокого уровня делегации - это личное неуважение. Я не говорю, что русские не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально...



Неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей, госсекретаря Рубио. Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть, министр иностранных дел Украины - есть, где соответствующий человек из Российской Федерации? Это неуважение не только к Украине, это неуважение ко всем, прежде всего к Турции, потому что здесь встреча», - заявил Зеленский.



Он также добавил, что Украина ожидает санкционных шагов от партнеров, если Россия не будет готова двигаться к окончанию войны.





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