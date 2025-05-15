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Зеленский отправляет в Стамбул для переговоров делегацию во главе с министром обороны
15.05.2025 19:53
Украина отправит делегацию в Стамбул для переговоров с россиянами. Об этом на пресс-конференции в Анкаре объявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что состав российской делегации в Стамбуле свидетельствует о «несерьезном отношении» Москвы к переговорам, поскольку там нет никого, кто на самом деле принимает решения в России.
«Тем не менее, несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию», – подчеркнул президент Украины.
Он уточнил, что на переговоры с представителями России отправится часть украинских чиновников во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. На встрече не будет главы Службы безопасности и начальника Генштаба Украины.
«Что касается повестки дня, мандат номер один у них будет – прекращение огня. Они полетят», - добавил Зеленский.
Он заявил, что сомневается в результатах переговоров, но выразил надежду, что россияне «продемонстрируют хоть что-то».
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