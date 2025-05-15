

Берлин призвал власти Грузии изменить курс и прекратить нападки на посла Германии

15.05.2025 20:17





Берлин призывает власти Грузии изменить политический курс и прекратить нападки на посла Германии в Тбилиси Питера Фишера. Об этом говорится в письменном комментарии представителя немецкого внешнеполитического ведомства на вопрос оппозиционного телеканала Formula.



«Германия и Европейский союз вновь призывают правительство Грузии прекратить распространение ложных нарративов о европейских позициях и политике, а также изменить текущий политический курс. Посол Германии в Тбилиси представляет позицию федерального правительства», — цитирует телеканал комментарий.



В течение двух последних лет Германия неоднократно выражала обеспокоенность из-за антидемократических действий грузинских властей. Берлин заморозил помощь правительству страны, а также ввел санкции против нескольких грузинских чиновников, ответственных за подавление проевропейских протестов в Тбилиси в конце 2024 года.



Ответственности за ухудшение отношений Тбилиси и Берлина в «Грузинской мечте» возлагали на посла Германии в Грузии. Питера Фишера называли представителем «deep state». В партии власти надеялись, что после ухода канцлера Олафа Шольца Германия изменит свое отношение.



Однако новое немецкое правительство во главе с Фридрихом Мерцем пока не оправдало этих ожиданий. В середине апреля в своей программной резолюции новая правящая коалиция Германии заявила, что поддержит процесс присоединения Грузии к Евросоюзу только после того, как Тбилиси докажет приверженность демократическим процессам.



Источник: Новости - Грузия

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