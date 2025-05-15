

Партии «Площадь Свободы» вновь отказано в регистрации

15.05.2025 20:19





Партия «Площадь Свободы» обвинила «Грузинскую мечту» в отказе официально зарегистрировать партию после того, как Публичный реестр во второй раз отклонил ее заявку. Партия говорит о политической предвзятости этого решения, заявляя, что «Грузинская мечта» препятствует ее регистрации, поскольку понимает, что новые политические силы представляют собой главное препятствие ее коррумпированной и репрессивной политике.



В заявлении, опубликованном в Facebook, партия подчеркнула, что ее члены отличаются успешной карьерой, честным профессиональным прошлым и вступили в политическую деятельность в один из самых сложных и ответственных периодов. Партия также призывает сторонников оказать финансовую поддержку с целью «создания ответственной, подотчётной и демократической политической партии».



«Решения «Мечты» и бюрократические уловки не помешают укреплению нашей партии, наоборот, сделают нас еще сильнее», — говорится в заявлении.



Лидер партии Леван Цуцкиридзе написал в Facebook: «в конце концов им придется зарегистрировать! Следующий съезд будет еще интереснее, многочисленнее и разнообразнее».



Политическое движение «Площадь Свободы» было создано как политическая партия 8 марта после съезда партии. Политическое движение, основанное за несколько месяцев до выборов 26 октября 2024 года и входившее в коалицию «Сильная Грузия», объявило, что теперь оно станет независимой политической силой.



Обвинения партии прозвучали на фоне представления «Грузинской мечтой» законодательного пакета, который предоставит Конституционному суду полномочия запрещать партию, заявленная цель и/или деятельность которой по сути повторяют заявленную цель и/или деятельность партии, уже запрещенной Конституционным судом Грузии. Конституционный суд Грузии также может запретить партию, «целью которой является свержение или насильственное изменение конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны, нарушение ее территориальной целостности или которая занимается пропагандой войны или насилия, разжиганием национальной, межконфессиональной, религиозной или социальной розни». Кроме того, поправки предусматривают «признание партий-преемниц Национального движения неконституционными» в случае, если «сущность деятельности партии, персональный состав лиц, принимающих решения, или уставные цели идентичны сути деятельности коллективного Национального движения, персональному составу или уставным целям».





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