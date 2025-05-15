

Парламент «Грузинской мечты» принял поправки в Закон о дипломатической службе

15.05.2025 20:23





14 мая парламент «Грузинской мечты» 87 голосами в ускоренном порядке принял поправки в Закон «О дипломатической службе». Поправки были приняты всего через 10 дней после внесения.



Поправки создадут правовую основу для досрочного освобождения дипломатов от занимаемых должностей в случае нарушения этических норм или совершения действий, противоречащих официально заявленным направлениям внешней политики правительства «Грузинской мечты».



Согласно поправкам, к основаниям досрочного прекращения ротационной командировки в дипломатическом представительстве и консульском учреждении добавлена ​​норма, согласно которой нарушение командированным лицом общих правил этики и поведения, утвержденных административно-правовым актом министра, которое может повлечь нанесение ущерба интересам и/или имиджу страны, либо совершение деяния, противоречащего основным направлениям внешней политики, определенным Парламентом Грузии, и интересам министерства, является основанием для досрочного отзыва лица.



Согласно поправкам, дипломатические должностные лица и административный персонал, работающие на дипломатической службе, как и другие публичные служащие, будут подвергаться оценке не реже двух раз в год (вместо одного раза в год, как предусмотрено в действующей редакции). Поправки также предусматривают возможность продления срока ротации дипломатических должностных лиц и административного персонала до 1 года вместо 6 месяцев.



Внесение поправок было встречено резкой критикой, поскольку они были расценены как направленные против сотрудников, подписавших совместное заявление в поддержку европейского и евроатлантического курса страны и осудивших приостановку «Грузинской мечтой» процесса европейской интеграции. Согласно совместному заявлению, решение «Грузинской мечты» противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии.



Законодательные изменения реализуются на фоне продолжающейся реорганизации Министерства иностранных дел, которая, скорее всего, повлечет за собой увольнение сотен сотрудников и структурные изменения в ведомстве.



Источник: Civil Georgia

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