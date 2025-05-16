

Пололикашвили: В «Мечте» была истерика по поводу того, что Тея Майсурадзе была принята на работу

16.05.2025 09:52





Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили заявил, что партия «Грузинская мечта» была возмущена тем, что бывший посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе была принята на работу по контракту. Он утверждает, что у него потребовали ее отстранения от должности, после чего сама Теа Майсурадзе подала в отставку.



«После рекомендательного письма я нанял Тею Майсурадзе, посла Грузии в Чехии, по контракту на несколько месяцев, чтобы она помогала мне с кампанией. Когда Мдинарадзе говорит о трех просьбах, одна из них была об отстранении Теи от должности. Я объяснил ей, что это будет нелегкий процесс.



Была огромная истерика по этому поводу, и из-за этого Тея по собственной инициативе прекратила работу. Они были возмущены действиями Теи, что выразилось в том, что они вообще не помогли мне собрать голоса», — рассказал Пололикашвили в эфире телекомпании Formula.



Напомним, 14 мая правительство Грузии подтвердило, что ранее выдвинуло кандидатуру Зураба Пололикашвили на должность генерального секретаря Всемирной туристская организации ООН (UNWTO), но позже изменило решение и сняло его кандидатуру.



В Администрации назвали спекуляцией предположение СМИ о том, что кандидатура Зураба Пололикашвили была снята в пользу другого конкретного кандидата, однако подтвердили, что поддержат кандидатуру от ОАЭ.



Источник: СОВА

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