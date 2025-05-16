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Саакашвили о письме «Мечты» администрации Трампа: Оно адресовано не Трампу, а Москве
16.05.2025 09:52
Третий президент Грузии прокомментировал открытое письмо «Грузинской мечты», направленное новой Администрации президента США. В социальной сети Facebook Михаил Саакашвили написал:
«Клептократическая диктатура закрыла Американский технологический университет, отказала в аккредитации американскому послу Бригитте Бринк во время первого президентства Трампа, затем Бригитту обвинили в «подхалимстве Саакашвили», и Грузия на два года осталась без посла США.
Также, что было принципиально, они отказались принять американские военные вертолеты и средства ПВО в рамках достигнутого при мне соглашения, а также приостановили переговоры по соглашению о свободной торговле с Америкой. Таким образом, они проводят антиамериканский курс с 2012 года, и любой, кто утверждает обратное, лжет или обманывает себя.
Меня также удивляют насмешливые комментарии, которые звучат в последнее время и которые, по-видимому, предполагают, что Иванишвили умоляет Трампа о чем-то через Кобахидзе, хотя на самом деле Иванишвили точно знает, какие условия администрация Трампа выдвинула ему для нормализации отношений. Среди этих условий — освобождение всех политических заключенных.
На самом деле это письмо написано для Москвы и адресовано не Трампу, а Москве. Идет подготовка к восстановлению дипломатических отношений, а затем и к полной аннексии Грузии», — отмечает Саакашвили в письме.
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