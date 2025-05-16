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Кобахидзе отправился на саммит Европейского политического сообщества в Албанию
16.05.2025 09:52
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе отправился на шестой саммит Европейского политического сообщества, который пройдет сегодня в столице Албании, Тиране.
Европейское политическое сообщество – инициатива, запущенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году, чтобы объединить членов ЕС и не входящие в сообщество страны для переговоров по вопросам безопасности, экономического сотрудничества и региональной стабильности.
Ожидается, что на саммите соберутся главы государств и правительств более 40 стран, в том числе, тех, кто желает вступить в Евросоюз. Также участвовать будут председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта.
Кобахидзе сообщил, что у него не запланировано никаких встреч в Албании. Тем не менее, премьер надеется использовать возможность и провести переговоры с лидерами европейских стран на полях саммита.
Правительство «Грузинской мечты» столкнулось с кризисом легитимности после спорных парламентских выборов осенью 2024 года. Сразу после утверждения кабмина Кобахидзе объявил о отказе от переговоров по членству страны в ЕС, как минимум, на четыре года. В ответ на это в стране вспыхнули протестные акции с требованием новых выборов, которые продолжаются по сей день, хотя они и стали немногочисленными. В контексте антиправительственных митингов арестовали до 50 критиков властей.
Отношения с Брюсселем у ГМ стали ухудшаться задолго до этих событий – с весны 2024 года, когда власти приняли похожий на российский закон об иноагентах. К осени ЕС прекратил все политические контакты с грузинским руководством, а также остановил финансовую помощь.
Уже в 2025 году отдельные европейские страны объявили персонами нон-грата несколько десятков грузинских чиновников, а ЕС приостановил безвизовый въезд по дипломатическим и служебным паспортам Грузии.
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