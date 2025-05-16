

Грузия не прошла в финал «Евровидения-2025»: Мариам Шенгелия выбыла во втором полуфинале

16.05.2025 09:53





Представлявшая Грузию певица Мариам Шенгелия не вышла в финал конкурса «Евровидение-2025». Об этом стало известно по итогам второго полуфинала, который состоялся 15 мая в швейцарском Базеле.



Шенгелия исполнила песню Freedom, но не смогла попасть в десятку финалистов.



Вместе с ней из конкурса выбыли участники из Австралии, Чехии, Ирландии, Черногории и Сербии.



Во второй полуфинал прошли исполнители из Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты.



14 мая в первом полуфинале определили ещё десять финалистов — Эстония, Украина, Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино и Португалия.



Автоматически в финале участвуют Швейцария как победитель прошлого года, а также страны «большой пятёрки» — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.



Состоится финал 17 мая.



В 2024 году Грузию представляла Нуца Бузаладзе, занявшая 21-е место.



Грузия участвует в «Евровидении» с 2007 года. Лучший результат страны — 9-е место, которого добивались София Нижарадзе с песней Shine (2010) и группа Eldrine с One More Day (2011).



22-летняя Мариам Шенгелия — солистка группы Mix2ra, участница телепроектов «Звезда Грузии» и «Голос». В 2020 году она была бэк-вокалисткой Торнике Кипиани, который должен был представить Грузию, но тогда конкурс был отменён из-за пандемии.



Выбор исполнительницы вызвал неоднозначную реакцию в Грузии. Ей припомнили посты в соцсетях с гомофобными и антизападными высказывания. Некоторые комментаторы указали, что такие взгляды идут вразрез с ценностями «Евровидения», пропагандирующего инклюзивность и разнообразие. В Facebook появилась версия о том, что Мариам выбрали только за благосклонность к правящей «Грузинской мечте», а кандидатов, которые не согласны с политикой властей, сразу же «отсеяли».



Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал эти обвинения «либерало-фашисткой» кампанией.



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