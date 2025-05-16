

Джанелидзе: «Грузинская мечта» нанесла очередной тяжелый удар по имиджу страны на международной арене

16.05.2025 11:13





Очень жаль, а также постыдно, что в течение последних двух дней я смотрю и слушаю о причинах отзыва кандидатуры Зуры [Пололикашвили] с предстоящих выборов – К сожалению, «Грузинская мечта» нанесла очередной тяжелый удар по имиджу страны на международной арене и порадовала россиян, - так бывший министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прокомментировал отзыв кандидатуры Зураба Пололикашвили с поста руководителя Организации мирового туризма.



По его словам, аргумент о том, что указанным шагом «Мечта» проявила заботу о демократическом имидже страны, просто смешон.



«В 2017 году избрание Зураба Пололикашвили на должность руководителя Организации мирового туризма ООН было большой победой Грузии. Грузия, ранее и ныне, представлена в международных организациях в очень малом количестве и на низких должностях. Избрание же грузина на столь высокую должность стало первым и очень важным прецедентом, усиливающим дипломатические позиции Грузии. Добавлю, ввиду того, что это секторная международная организация, а туризм является основным движущим механизмом нашей экономики, оно имело и большое экономическое значение, что хорошо проявилось хотя бы по международным мероприятиям, которые были проведены в Грузии. Следует отметить, твердую и верную позицию Зураба Пололикашвили по вступлению России в возглавляемую им организацию после развязанной в 2022 году Россией войны против Украины.



Очень жаль, а также постыдно, что в течение последних двух дней я смотрю и слушаю о причинах отзыва кандидатуры Зуры [Пололикашвили] с предстоящих выборов. К сожалению, «Грузинская мечта» нанесла очередной тяжелый удар по имиджу страны на международной арене и порадовала россиян»,- пишет в социальной сети Джанелидзе.





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