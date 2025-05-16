

Члены ЕНД встретились с сенатором Роджером Уикером и конгрессменом Джимом Бердом

16.05.2025 11:18





В рамках визита в США делегация грузинского «Национального движения» встретилась с сенатором Роджером Уикером, сопредседателем Хельсинкской комиссии США, председателем сенатского комитета по вооруженным силам и членом сенатского комитета по разведке.



«Среди обсуждаемых тем было также временное приостановление стратегического партнерства между Грузией и США. Стороны выразили общую позицию, что тесное сотрудничество между двумя странами будет полностью восстановлено, как только в Грузии будет восстановлена ​​демократия.



Делегация ЕНД сосредоточила внимание на международных угрозах, создаваемых Бидзиной Иванишвили, который использует государственные ресурсы для найма лоббистов за рубежом. Его цель — получить влияние в зарубежных странах, что наглядно демонстрирует его изоляцию и слабость», — говорится в сообщении партии.



Делегация ЕНД 16 мая также встретилась в США с конгрессменом Джимом Бердом, лидером республиканцев по вопросам национальной безопасности.



«Делегация поблагодарила конгрессмена за его положительное голосование по закону MEGOBARI Act, принятому при двухпартийной поддержке. По мнению членов делегации, принятие законопроекта вселило новую надежду в демократические силы Грузии и стало мощным сигналом двухпартийной поддержки грузинского народа со стороны США.



В ходе встречи лидеры ЕНД представили конгрессмену подробный отчет о растущем влиянии китайского экономического империализма в Грузии. Они отметили, что режим Бидзины Иванишвили все больше открывает двери политическому и экономическому давлению Пекина и готов превратить страну в колонию, что представляет угрозу суверенитету Грузии и ее евроатлантическому будущему», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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