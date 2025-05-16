

Экс-посол Грузии в Чехии: режим считает неприемлемым любого, кто служит национальным интересам

16.05.2025 13:43





Бывший посол Грузии в Чехии Тея Маисурадзе комментирует решение «Грузинской мечты» не выдвигать Зураба Пололикашвили на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН. Ранее Пололикашвили заявил, что партия была возмущена тем, что бывший посол Грузии в Чехии Тея Маисурадзе была принята на работу по контракту и у него потребовали ее отстранения от должности.



«Зураб Пололикашвили был избран Генеральным директором Всемирной туристской организации ООН государствами-членами в 2017 году. Это было и остается величайшим успехом нашей страны, поскольку на международном уровне никогда еще представитель Грузии не занимал столь высокую должность. Личный фактор самого Зуры внес большой вклад в эту победу. В то время, будучи директором Департамента международных организаций Министерства иностранных дел, я принимала активное участие в вышеупомянутой кампании.



Страны по всему миру прилагают большие усилия, чтобы быть также хорошо представленными в международных форматах, особенно на высоких и важных должностях. Мы все знаем, что туризм важен для Грузии, учитывая большой потенциал страны в этой сфере. Соответственно, сам факт того, что у нашей страны был представитель на этой должности, уже был большим шагом вперед, не говоря уже о том, что Зура сделал для развития туристического сектора в Грузии.



На фоне всего этого снимается кандидатура Зураба Пололикашвили, который едва не стал победителем. Во Всемирной туристской организации ООН разрешено баллотироваться на третий срок, и соответствующий прецедент имеется. Что касается указаний и решений режима, то режим считает неприемлемым любого, кто служит национальным интересам Грузии, а не интересам России», — заявила Маисурадзе.



Напомним, 14 мая правительство Грузии подтвердило, что ранее выдвинуло кандидатуру Зураба Пололикашвили на должность генерального секретаря Всемирной туристская организации ООН (UNWTO), но позже изменило решение и сняло его кандидатуру.



В Администрации назвали спекуляцией предположение СМИ о том, что кандидатура Зураба Пололикашвили была снята в пользу другого конкретного кандидата, однако подтвердили, что поддержат кандидатуру от ОАЭ.



Источник: SOVA

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