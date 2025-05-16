

Грузия опустилась на семь позиций в рейтинге защиты прав ЛГБТК+

16.05.2025 13:52





Грузия заняла 44-е место в ежегодном рейтинге Rainbow Map, в котором оценивается ситуация с правами ЛГБТК+ в 49 странах. «Это самый низкий балл и рейтинг Грузии за всю историю Rainbow Map», отмечается в исследовании. Авторы рейтинга подчеркивают, что худшую динамику за последний год показали Великобритания, Венгрия и Грузия, которые потеряли по шесть или семь позиций в рейтинге из-за принятия гомофобных и трансфобных законов, а также ограничений свободы собраний и выражения мнений.



Исследователи отмечают, что в Грузии парламент одобрил пакет законов, запрещающих так называемую «ЛГБТ-пропаганду». ILGA-Europe считает эти меры частью «систематического демонтажа прав человека».



«Грузия опустилась на семь позиций, приняв комплексный пакет законов, запрещающих юридическое признание пола, трансгендерное здравоохранение, усыновление детей однополыми парами, запрет на публичные мероприятия и высказывания о представителях ЛГБТИ, а также ряд других ограничений. Кроме того, парламент недавно удалил упоминание о «гендере, гендерной идентичности и гендерном выражении» из всех законодательных актов», – говорится в исследовании.



Как и год назад, на последнем месте – Россия, за ней следуют Азербайджан, Турция, Армения и Беларусь – страны с наиболее неблагоприятными условиями для жизни и защиты ЛГБТК+ людей.



Rainbow Map – ежегодный рейтинг, который с 2009 года публикует ILGA-Europe – Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и интерсекс-людей в Европе и Центральной Азии. Рейтинг показывает, насколько государство обеспечивает правовую и политическую защиту ЛГБТК+ людей.





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