

Грузия пообещала улучшить условия въезда для граждан Казахстана

16.05.2025 13:54





В Тбилиси прошли консультации между министерствами иностранных дел двух стран с участием представителей компетентных органов обеих сторон. Ранее Казахстан выразил обеспокоенность из-за частых случаев отказа во въезде на территорию Грузии своим гражданам.



Стороны обсудили широкий круг консульских вопросов, в том числе уголовно-правовое сотрудничество, экстрадицию, защиту прав граждан и соблюдение международных договоров. Кроме того, Казахстан выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями отказа во въезде на территорию Грузии их граждан по прибытии и последующей депортацией. Ранее в СМИ стали часто появляться сообщения о том, что казахстанцы испытывают трудности на границе.



При этом было подчеркнуто, что подавляющее большинство казахстанских граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и добросовестно соблюдают законодательство принимающей страны. В ответ грузинская сторона проинформировала о значительном снижении числа подобных случаев с начала мая 2025 года и заверила, что положительная тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Также представители Грузии выразили готовность создать максимально благоприятные условия для въезда и пребывания граждан Казахстана на территории страны.



Стало также известно, что С 27 мая Air Astana планирует запуск прямых рейсов из Атырау в Тбилиси. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям на самолётах Airbus.





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