|
|
|
Пашинян: Встреча заместителей министров иностранных дел в Тбилиси - интересный формат
16.05.2025 13:58
«Встреча заместителей министров иностранных дел, прошедшая в Тбилиси, представляет собой очень интересный формат. Я надеюсь, что этот формат перерастет в более широкий формат», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
Об этом Никол Пашинян заявил, комментируя встречу заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана.
«Недавно в Тбилиси прошла встреча заместителей министров иностранных дел. Я считаю, что это очень интересный формат. Надеюсь, этот формат перерастет в более масштабный и полноценный формат. Я ценю усилия премьер-министра Грузии по обеспечению успеха этого формата», — заявил Никол Пашинян.
17 апреля в Тбилиси состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна