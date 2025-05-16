

Пашинян: Встреча заместителей министров иностранных дел в Тбилиси - интересный формат

16.05.2025 13:58





«Встреча заместителей министров иностранных дел, прошедшая в Тбилиси, представляет собой очень интересный формат. Я надеюсь, что этот формат перерастет в более широкий формат», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом саммита Европейского политического сообщества в Тиране.



Об этом Никол Пашинян заявил, комментируя встречу заместителей министров иностранных дел Грузии, Армении и Азербайджана.



«Недавно в Тбилиси прошла встреча заместителей министров иностранных дел. Я считаю, что это очень интересный формат. Надеюсь, этот формат перерастет в более масштабный и полноценный формат. Я ценю усилия премьер-министра Грузии по обеспечению успеха этого формата», — заявил Никол Пашинян.



17 апреля в Тбилиси состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





