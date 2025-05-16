

Европа может ввести карательные пошлины на все российские товары

16.05.2025 14:27





Европейские страны намерены усилить давление на Кремль после того, как президент России Владимир Путин не появился на переговорах с Киевом в Турции. В ответ на это европейские лидеры обсуждают введение новых санкций, включая резкое ужесточение ограничений на российский экспорт, сообщает Politico.



В пятницу в Тиране, столице Албании, проходят переговоры с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана. По информации четырех европейских чиновников, ключевой темой обсуждения станет вопрос о новых санкциях против России. Обсуждаются штрафные тарифы на российский импорт — как альтернатива полному эмбарго, от которого ЕС воздерживался из-за позиции Венгрии. По словам двух источников, такие тарифы могли бы помочь обойти венгерское вето на более жесткие санкции против России. Неназванный европейский чиновник сообщил Politico, что источником вдохновения для этих предполагаемых «карательных тарифов» для них было предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести 500%-ные пошлины на российский импорт.



Накануне саммита послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций, включающий ограничительные меры против почти 200 судов российского теневого флота, используемых для обхода санкций на экспорт энергоносителей.



Попытка организовать прямые переговоры между Киевом и Москвой — первые с начала полномасштабного вторжения в 2022 году — закончилась неудачно. Владимир Зеленский прибыл в Турцию, готовый к переговорам, однако Владимир Путин отказался участвовать лично и направил делегацию более низкого уровня. Это поставило под сомнение не только перспективы встречи, но и её формат. Президент США Дональд Трамп выразил готовность принять участие в переговорах, но исключил возможность прорыва в условиях отсутствия Путина.



Высокопоставленный чиновник из Великобритании отметил, что в случае провала переговоров обсуждение неминуемо вернётся к теме новых жестких санкций и мобилизации международной поддержки. Лидеры Франции, Германии и Польши уже заявили о намерении ввести новые санкции, если Москва не согласится на «полное и безусловное прекращение огня». Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что западные страны должны «задушить» российскую экономику, чтобы вынудить Путина прекратить войну. По его словам, необходимо подготовить такие меры, которые станут «разрушительными» и окончательно подорвут устойчивость экономики России.





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