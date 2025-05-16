

Посол Германии: если хотите вступить в такую организацию как ЕС не стоит так плохо о ней говорить

16.05.2025 15:10





«Если хотите вступить в такую ​​организацию как Евросоюз, то не стоит так плохо о ней говорить», — заявил посол Германии Петер Фишер в разговоре с журналистами:



«Я представляю Германию, мы – друг Грузии и давний партнер. Мы являемся государством-членом Евросоюза. Грузия хочет вступить в Евросоюз, но при этом она резко критикует Евросоюз, распространяет ложную информацию о Евросоюзе, я бы сказал, что это дезинформация.



Если вы хотите вступить в такую ​​организацию, как Евросоюз, то не стоит так плохо о ней говорить…



Кроме того, у меня есть вопрос к телеканалу Imedi. Вчера вы сказали, что я даю указания радикальной оппозиции. На каком основании вы распространяли эту дезинформацию? Это ложная информация, и я призываю вас доказать это», — заявил он.



Источник: SOVA

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