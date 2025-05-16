

Международный демократический союз принял критическую резолюцию по Грузии

16.05.2025 15:12





Международный демократический союз (IDU) принял критическую резолюцию по Грузии. Текст резолюции обнародовал один из лидеров «Национального движения» Зураб Чиаберашвили.



«Поскольку мирные протесты подавляются организованным государством террором;



Поскольку однопартийный «парламент» Грузии создал «следственную комиссию» с целью использования правовых механизмов в качестве инструмента преследования демократических сил, в частности «Единого национального движения»;



Поскольку судья Михаил Джинджолия применил меру, изъятую из практики, приговаривая третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который более трех лет был политическим заключенным, к новому сроку тюремного заключения в 12,5 лет;



Поскольку несколько стран ввели двусторонние санкции в отношении грузинских должностных лиц; а Европейский совет приостановил действие части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Грузией.



Международный демократический союз:



• Подтверждает свою солидарность с грузинским народом в его борьбе за законные демократические права и европейское будущее, а также против гибридной войны России;

• Осуждает действия «Грузинской мечты», ее продолжающееся сползание к авторитаризму и российской орбите и требует немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных; Призывает «Грузинскую мечту» немедленно отменить репрессивное законодательство и прекратить террор против собственных граждан, гражданского общества, независимых СМИ и политических оппонентов;

• Требует привлечь к ответственности лиц, ответственных за жестокость и чрезмерное применение силы в отношении мирных демонстрантов;

• Призывает «Грузинскую мечту» установить конкретную дату проведения новых парламентских выборов, на которых государственные институты, включая Центральную избирательную комиссию, будут действовать без политического вмешательства;

• Призывает демократические правительства проводить четкую политику в отношении Грузии, руководствуясь двумя ключевыми принципами: (а) прекратить финансовую поддержку режима, в том числе потребовав от финансовых учреждений приостановить финансовое сотрудничество с незаконным правительством до проведения новых парламентских выборов; (б) санкционировать правящую элиту режима, которая несет ответственность за отход от демократии, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов;



Призывает демократические правительства немедленно ввести скоординированные санкции в отношении Бидзины Иванишвили и его семьи, компаний и сторонников, а также заморозить все активы Иванишвили; Призывает демократические правительства предпринять шаги по отключению Cartu Bank Иванишвили от сетей SWIFT и Visa/MasterCard и ввести секторальные санкции в отношении предприятий, поддерживающих режим, особенно в секторах медной руды и цветных металлов», — говорится в резолюции.





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