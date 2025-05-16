

Грузия закрыла лазейку для реэкспорта запрещенных товаров в Россию

16.05.2025 19:01





Грузия перестала открывать реэкспорт на запрещенные товары, спецтехнику и автомобили для граждан России и Беларуси, пишут СМИ. После публикации в грузинских изданиях информации о том, что Россия получает запрещенную западную строительную технику через Грузию, правительство страны перекрыло эту лазейку.



По данным грузинского издания iFact, это бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, тракторы, краны и ратраки из Италии, Германии и США. Так, с 2022 года по апрель 2025 года из Грузии в Армению, Азербайджан и страны Центральной Азии было экспортировано около 2,5 тысячи единиц тяжелой техники. Отмечается, что за три года до начала СВО, с 2019-го по 2021-й, таких машин было лишь около тысячи. При этом техника формально экспортируется из Грузии в третьи страны, но туда не поступает, а оказывается в России, утверждают грузинские журналисты.,



Теперь для ввоза запрещенных товаров и автомобилей потребуется оформление реэкспорта на гражданина Казахстана или Киргизии, пишут СМИ. Комментирует учредитель транспортно-логистической компании «VIG Транс» Игорь Ребельский:



— Эта история так или иначе где-то тормозилась, но инструмент был рабочий, а сейчас, в преддверии дополнительных санкций со стороны ЕС, мы видим какие-то мысли у ЕС о том, чтобы вообще запретить возможность доставки товара в РФ. Сейчас они рассматривают какие-то гиперсанкции, возможно, что Грузия здесь демонстрирует свою лояльность. Как это будет работать на практике, пока непонятно, то есть мы не видим обратной связи от импортеров и от рынка, какого-то сильного спроса на движение через Грузию мы не наблюдаем. Кто-то, видимо, пользуется, кто-то выстроил этот механизм работы, и был уже обкат, но это не значит, что только так и никак по-другому. Мы же логистическая компания, и у нас такого опыта уже давно нет.



— Если на граждан Киргизии или Казахстана оформить реэкспорт, это возможно?



— Де-юре это возможно, ограничений на законодательном уровне нет, де-факто постоянно люди сталкиваются с проблемами. Мне кажется, что это несистемная история, наверное, разово где-то что-то можно, но не то чтобы это был какой-то бизнес-кейс на постоянке. При должном контроле, если все проверять, это же всегда видно, что за компания, движение денег, товаров, куда продается, это вопрос просто времени.



Критически важные технологии и промышленные товары, среди которых электроника, строительная техника, запчасти для машин, грузовиков и авиадвигателей, а также товары для строительного сектора, которые могут использовать военные, например, антенны, были запрещены к ввозу в Россию в рамках десятого пакета санкций ЕС. Он был принят в конце февраля 2023 года.



Источник: bfm.ru

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





