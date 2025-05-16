

Россияне в Стамбуле угрожали воевать вечно и захватить Сумщину и Харьковщину

16.05.2025 19:03





Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заявил на переговорах, что РФ готова к бесконечной войне против Украины, и угрожал захватить также Сумскую и Харьковскую области.



Обозреватель издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х со ссылкой на информацию из "достоверных источников"



Журналист привел точные слова Мединского: "Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три – сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Сколько вы готовы воевать?..



Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно..."



Прямая речь Кэрролла: "И это еще не все. Хорошо осведомленный источник сообщил мне, что Россия заявила, что согласится на прекращение огня, только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" областей, которые она даже не полностью контролирует. (!) Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую области".





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