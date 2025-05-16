

Кобахидзе: С Макроном и Метсолой мы говорили на темы, связанные с европейской перспективой Грузии

16.05.2025 20:03





«С президентом Макроном, Робертой Метсолой и другими лидерами мы говорили на темы, связанные с развитием Грузии, европейской перспективой и нашей ролью в регионе», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Албании.



По словам Ираклия Кобахидзе, он поделился с политическими лидерами сообщениями относительно интересов Грузии.



«Поскольку это прямые разговоры, мы не имеем права делать их публичными, хотя в целом, конечно, я могу вам сказать, что речь шла о том, чтобы поделиться нашими сообщениями относительно интересов Грузии как с президентом Макроном, так и с Робертой Метсолой и другими политическими лидерами», — заявил премьер-министр.







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