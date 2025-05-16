|
|
|
Кобахидзе: С Макроном и Метсолой мы говорили на темы, связанные с европейской перспективой Грузии
16.05.2025 20:03
«С президентом Макроном, Робертой Метсолой и другими лидерами мы говорили на темы, связанные с развитием Грузии, европейской перспективой и нашей ролью в регионе», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Албании.
По словам Ираклия Кобахидзе, он поделился с политическими лидерами сообщениями относительно интересов Грузии.
«Поскольку это прямые разговоры, мы не имеем права делать их публичными, хотя в целом, конечно, я могу вам сказать, что речь шла о том, чтобы поделиться нашими сообщениями относительно интересов Грузии как с президентом Макроном, так и с Робертой Метсолой и другими политическими лидерами», — заявил премьер-министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна