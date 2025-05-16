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Кобахидзе встретился с Александром Вучичем


16.05.2025   20:07


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Сербии Александром Вучичем на полях саммита Европейского политического сообщества.

По данным администрации правительства Грузии, стороны обсудили дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также вызовы, стоящие перед двумя странами и Европой.

«На встрече основное внимание уделялось важности справедливого обращения, которое является ключевым условием для порядка, основанного на правилах», — говорится в информации.


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