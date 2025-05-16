

Кобахидзе: Все осознают, что необходимо разговаривать с руководителями грузинского правительства

16.05.2025 20:08





«Все осознают, что необходимо разговаривать с Грузией, с руководителями грузинского правительства, и, возможно, это отражается в том, что инициативы часто исходили от европейских лидеров», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе грузинским журналистам в Албании, где он участвует в 6-м саммите Европейского политического сообщества.



По словам Ираклия Кобахидзе, все должны осознать, что Грузия играет очень важную роль для Европы и, в частности, для Евросоюза.



«Было определенное ограничение в коммуникации, как вы знаете, и, похоже, наши европейские партнеры стремились к отношениям с Грузией. На самом деле, все должны осознавать, что Грузия играет очень важную роль для Европы, в частности для еврозоны, наша роль в регионе очень важна. Поэтому, в конечном счете, все осознают, что необходимо разговаривать с Грузией, с лидерами грузинского правительства, и, возможно, это отражается в том, что инициативы часто исходили от европейских лидеров», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр Грузии принимает участие в саммите с делегацией, в которую входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани.







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