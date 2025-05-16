

Бриджит Бринк назвала причину отставки с поста посла США в Украине - несогласие с политикой давления на жертву

16.05.2025 20:25





Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк назвала причину отставки – смена внешней политики нынешней администрации Белого дома.



"Я уважаю право и ответственность президента определять внешнюю политику США. Задача Дипломатической службы США - воплощать эту политику. Но, к сожалению, с началом администрации Трампа политика начала заключаться в давлении на жертву - Украину, а не на агрессора - Россию", - заявила Бринк в колонке для Detroit Free Press.



"Таким образом, я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку. После почти тридцатилетнего служения нашей стране я подала в отставку с должности посла США в Украине", - написала она.



"Я считаю, что единственный способ защитить интересы США - это стать на защиту демократии и противостоять автократам", - добавила она и отметила, что "мир любой ценой - это вовсе не мир, это умиротворение. А история учит нас снова и снова, что умиротворение не ведет к безопасности, защищенности или процветанию. Оно приводит к новым войнам и страданиям".



Бриджит Бринк стала послом США в Украине в мае 2022 года. В апреле 2025 года она подала в отставку.





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