

Кобахидзе встретился с Виктором Орбаном

16.05.2025 20:30





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



По данным администрации правительства Грузии, стороны обсудили тесное политическое и экономическое сотрудничество между двумя странами.



«Было отмечено, что очередное заседание Межправительственной грузино-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в ближайшее время в Будапеште, будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних экономических связей.



Встреча премьер-министров Грузии и Венгрии прошла в рамках саммита Европейского политического сообщества», — говорится в информации.





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