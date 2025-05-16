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Кобахидзе встретился с Виктором Орбаном
16.05.2025 20:30
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По данным администрации правительства Грузии, стороны обсудили тесное политическое и экономическое сотрудничество между двумя странами.
«Было отмечено, что очередное заседание Межправительственной грузино-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится в ближайшее время в Будапеште, будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних экономических связей.
Встреча премьер-министров Грузии и Венгрии прошла в рамках саммита Европейского политического сообщества», — говорится в информации.
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