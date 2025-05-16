

Доклад НПО выявляет кризис с правами человека в Грузии после выборов 2024 года

16.05.2025 23:17





Одиннадцать организаций гражданского общества опубликовали 14 мая документальный доклад, в котором подробно описываются репрессии и подавление мирных протестующих в Грузии после спорных парламентских выборов 2024 года. В докладе под названием «Кризис в области прав человека в Грузии после парламентских выборов 2024 года» рассматриваются серьезные и систематические нарушения прав человека, имевшие место в период с 28 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года и направленные на подавление мирных и законных протестов. Документ возлагает всю ответственность на «Грузинскую мечту» и ее почетного председателя Бидзину Иванишвили.



«Поскольку Грузия сталкивается с растущими авторитарными тенденциями, международным субъектам крайне важно быстро решить эти проблемы, чтобы защитить будущее демократии и прав человека в Грузии, особенно с учетом того, что должностные лица «Грузинской мечты» ежедневно вносят новые законопроекты, которые существенно ограничивают свободы», — говорится в докладе.



В докладе подчеркивается крах демократических институтов и растущая изоляция страны. В нем подробно описываются нарушения права на мирные собрания, случаи пыток и жестокого обращения с незаконно задержанными лицами, подавления свободы выражения мнений, а также нападения на журналистов и СМИ. В докладе также обвиняются власти в превращении судебной системы в оружие и использовании административного задержания в качестве инструмента репрессий. Другие нарушения включают политически мотивированную т.н. «реорганизацию» на публичной службе, рейды на офисы оппозиционных партий и целенаправленные действия против активистов.



В документе рассматриваются случаи незаконных и несоразмерных нарушений свободы собраний. Наряду с физическим насилием сотрудники полиции активно применяли активные специальные средства, применение которых зачастую было опасно для жизни и здоровья.



В докладе также анализируются действия, направленные против свободы слова и СМИ. «Именно СМИ и их оборудование стали объектом агрессии, поскольку они фиксировали и сообщали о доказательствах насилия в отношении протестующих», — говорится в докладе, в котором зафиксировано 108 случаев насилия в отношении представителей СМИ.



В докладе также идентифицирована практика использования административного и уголовного правосудия против протестов.



«Очевидно, что грубое нарушение процессуальных прав административно задержанных лиц, включая произвольное продление срока содержания под стражей и воспрепятствование реализации права на защиту, не было вызвано институциональными недостатками, перегрузкой системы или некомпетентностью, а было намеренно использовано в качестве орудия воздействия на активистов и служило ограничению политических взглядов в стране», — говорится в документе.



Согласно докладу, одной из форм репрессий является использование механизмов уголовного правосудия против демонстрантов. «Суд активно рассматривал/рассматривает ряд уголовных дел, связанных с активистами, задержанными во время протестов в апреле-мае и впоследствии в ноябре-декабре 2024 года. Применение уголовных задержаний в связи с протестной деятельностью фактически криминализировало мирный протест и ограничило свободу собраний», — говорится в документе.



Согласно докладу, по состоянию на февраль 2025 года более 60 человек подверглись уголовному преследованию. Из них 10 человек обвиняются в связи с протестами весны 2024 года, а 52 человека обвиняются в связи с протестами ноября-февраля 2024-2025 годов.



В документированном докладе рассматриваются и другие методы репрессий: случаи насильственных исчезновений, незаконные обыски жилых и рабочих помещений, личных вещей, дискриминационные увольнения публичных служащих, злоупотребление законодательными полномочиями.



Кроме того, в докладе анализируется ответственность конкретных ведомств и высокопоставленных должностных лиц за системные репрессии. Отсутствие эффективного реагирования на грубые нарушения прав человека, неэффективные расследования, предвзятость судебной системы, явная и открытая поддержка/подстрекательство к насилию со стороны высокопоставленных должностных лиц, а также новые репрессивные законодательные инициативы свидетельствуют о том, что методы ограничения прав человека и силового подавления протестов носят системный характер и затрагивают все три ветви власти, захваченные «Грузинской мечтой». Безнаказанность на институциональном и индивидуальном уровнях еще больше усугубляется неэффективностью расследований и «полностью разрушает доверие к грузинской системе правосудия».



Источник: Civil Georgia

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