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Давиташвили поздравил представителей телекоммуникационной сферы с профессиональным праздником
17.05.2025 13:02
Первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили поздравил работников телекоммуникационной сферы с Днем телекоммуникаций Грузии и Всемирным днем телекоммуникаций и информационного общества.
По заявлению Левана Давиташвили, в цифровую эпоху роль телекоммуникаций и информационных технологий в повседневной жизни огромна, они соединяют людей и создают новые возможности для социально-экономического и культурного развития.
По словам министра, тот факт, что в этом году ООН отмечает Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества под девизом «Гендерное равенство в условиях цифровой трансформации», подчеркивает важность инклюзивности, чтобы у всех были равные возможности для участия в процессах цифровой трансформации и доступа к современным цифровым технологиям.
Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что развитие телекоммуникаций и информационных технологий в Грузии остается одним из главных приоритетов правительства.
«Профессионализм, ежедневный труд и инновационное мышление людей, занятых в сфере связи и телекоммуникаций, являются той силой, которая движет этими процессами. Желаю вам успехов и дальнейших достижений в этой важной деятельности», — говорится в поздравительном послании Левана Давиташвили.
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