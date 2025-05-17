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Давиташвили поздравил представителей телекоммуникационной сферы с профессиональным праздником


17.05.2025   13:02


Первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили поздравил работников телекоммуникационной сферы с Днем телекоммуникаций Грузии и Всемирным днем ​​телекоммуникаций и информационного общества.

По заявлению Левана Давиташвили, в цифровую эпоху роль телекоммуникаций и информационных технологий в повседневной жизни огромна, они соединяют людей и создают новые возможности для социально-экономического и культурного развития.

По словам министра, тот факт, что в этом году ООН отмечает Всемирный день ​​телекоммуникаций и информационного общества под девизом «Гендерное равенство в условиях цифровой трансформации», подчеркивает важность инклюзивности, чтобы у всех были равные возможности для участия в процессах цифровой трансформации и доступа к современным цифровым технологиям.

Первый вице-премьер-министр подчеркнул, что развитие телекоммуникаций и информационных технологий в Грузии остается одним из главных приоритетов правительства.

«Профессионализм, ежедневный труд и инновационное мышление людей, занятых в сфере связи и телекоммуникаций, являются той силой, которая движет этими процессами. Желаю вам успехов и дальнейших достижений в этой важной деятельности», — говорится в поздравительном послании Левана Давиташвили.


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