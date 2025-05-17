

Кавелашвили: Крепкая семья создает основу духовной силы человека

17.05.2025 13:03





Крепкая семья создает прочный фундамент для духовной силы каждого человека, где мы получаем первые уроки о Божьей любви, гуманности, теплоты, сострадания и взаимного уважения, — об этом в социальной сети написал президент Грузии Михаил Кавелашвили.



Он поздравил население с Днем святости семьи и уважения к родителям.



«Сегодня мы отмечаем День святости семьи и уважения к родителям. Крепкая семья создает прочный фундамент духовной силы каждого человека, где мы получаем первые уроки о Божьей любви, гуманности, теплоты, сострадания и взаимного уважения. Именно здесь формируются наши национальные и христианские ценности — преданность Родине, ответственность и справедливость. Семья — это место, где вырастают поколения, которые должны строить будущее нашей страны.



Поздравляю всех с этой знаменательной датой! Желаю каждой семье мира, любви и благополучия!», — написал Кавелашвили.







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