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Кавелашвили: Крепкая семья создает основу духовной силы человека
17.05.2025 13:03
Крепкая семья создает прочный фундамент для духовной силы каждого человека, где мы получаем первые уроки о Божьей любви, гуманности, теплоты, сострадания и взаимного уважения, — об этом в социальной сети написал президент Грузии Михаил Кавелашвили.
Он поздравил население с Днем святости семьи и уважения к родителям.
«Сегодня мы отмечаем День святости семьи и уважения к родителям. Крепкая семья создает прочный фундамент духовной силы каждого человека, где мы получаем первые уроки о Божьей любви, гуманности, теплоты, сострадания и взаимного уважения. Именно здесь формируются наши национальные и христианские ценности — преданность Родине, ответственность и справедливость. Семья — это место, где вырастают поколения, которые должны строить будущее нашей страны.
Поздравляю всех с этой знаменательной датой! Желаю каждой семье мира, любви и благополучия!», — написал Кавелашвили.
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