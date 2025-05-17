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Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план по Украине - FT


17.05.2025   17:33


Российский президент Владимир Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом предложенный США мирный план по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы был подготовлен перечень мер по мирному урегулированию из 22 пунктов. По данным NBC, в плане предусматривалось прекращение огня и положения, учитывающие требование Москвы о невступлении Украины в НАТО. Однако российская сторона не заинтересовалась планом.

«Высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы», — отмечают авторы.

Такая позиция российского лидера вынудила Уиткоффа отложить новую встречу с ним. В то же время источник, знакомый с планами спецпредставителя США, подчеркнул, что повторная встреча с Путиным изначально не планировалась.


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