

Путин отказался обсуждать с Уиткоффом мирный план по Украине - FT

17.05.2025 17:33





Российский президент Владимир Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом предложенный США мирный план по Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT).



Как отмечает издание, ссылаясь на собственные источники, по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы был подготовлен перечень мер по мирному урегулированию из 22 пунктов. По данным NBC, в плане предусматривалось прекращение огня и положения, учитывающие требование Москвы о невступлении Украины в НАТО. Однако российская сторона не заинтересовалась планом.



«Высокопоставленные российские чиновники сообщили Стиву Уиткоффу, специальному посланнику Трампа, что Путин не хочет обсуждать мирный план из 22 пунктов, который Виткофф разработал с участием Украины и Европы», — отмечают авторы.



Такая позиция российского лидера вынудила Уиткоффа отложить новую встречу с ним. В то же время источник, знакомый с планами спецпредставителя США, подчеркнул, что повторная встреча с Путиным изначально не планировалась.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





