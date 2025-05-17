

Кобахидзе: Власть до конца будет стоять на страже традиционных ценностей и национальных интересов

17.05.2025 18:00





Я хотел бы пообещать вам всем от имени правительства Грузии, что власть до конца будет стоять на страже традиционных ценностей и национальных интересов. Поздравляю вас с этим днем, — с такими словами обратился премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе к собравшимся в соборе Святой Троицы, где он присутствовал на богослужении, посвященном Дню святости семьи и уважения к родителям.



Премьер-министр подчеркнул важность единодушия грузинского общества к традиционным ценностям и отметил, что есть силы, которые противостоят всему этому, создают ложные идеологии и ценности, и долг правительства — бороться бок о бок с Матерью-Церковью для защиты национальных ценностей.



«Продолжается борьба за традиционные ценности. Эта борьба нелегка. Существуют мощные силы, которые выступают против традиционных ценностей, создают ложные идеологии и ценности, и наш долг и обязанность — бороться бок о бок с Матерью-Церковью, чтобы защитить национальные ценности», — заявил премьер-министр.







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