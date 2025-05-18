|
|
|
Манджгаладзе: У режима нет морального права говорить о защите чего-то или кого-то
18.05.2025 15:55
У режима нет морального права говорить о защите чего-то или кого-то, когда, в реальности, каждый день их пребывания у власти - это незащищенность, бедность и больше грабежа народа,- указанное заявление сделал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.
По его словам, «из-за политики режима страну покинуло более миллиона граждан».
«У режима, из-за политики которого страну покинуло более миллиона граждан, при котором матери оставляют своих детей и отправляются в эмиграцию, при котором в стране ежедневно умирает больше людей, чем рождается, - не имеет никакого морального права говорить о защите чего-то или кого-то. В реальности, каждый день их пребывания у власти - это больше незащищенности, бедности и грабежа народа», - отметил Манджгаладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна