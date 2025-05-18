

Манджгаладзе: У режима нет морального права говорить о защите чего-то или кого-то

18.05.2025 15:55





У режима нет морального права говорить о защите чего-то или кого-то, когда, в реальности, каждый день их пребывания у власти - это незащищенность, бедность и больше грабежа народа,- указанное заявление сделал один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По его словам, «из-за политики режима страну покинуло более миллиона граждан».



«У режима, из-за политики которого страну покинуло более миллиона граждан, при котором матери оставляют своих детей и отправляются в эмиграцию, при котором в стране ежедневно умирает больше людей, чем рождается, - не имеет никакого морального права говорить о защите чего-то или кого-то. В реальности, каждый день их пребывания у власти - это больше незащищенности, бедности и грабежа народа», - отметил Манджгаладзе.





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