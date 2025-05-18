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Глава МИД: У нас будет возможность обсудить приоритеты Грузии с новым Папой Римским
18.05.2025 21:31
«Мы надеемся, что отношения с Ватиканом при новом Папе будут такими же близкими и крепкими, что для нас очень важно», — заявила министр иностранных дел Грузии Майя Бочоришвили после церемонии инаугурации нового Папы Римского Льва XIV.
Как отметила министр, у грузинской делегации будет возможность встретиться с новым Папой Римским и поговорить о приоритетах, которые есть у Грузии.
«Состоялась инаугурация нового Папы. На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости из разных стран. В этом мероприятии также принял участие президент Грузии с делегацией. У нас была возможность приветствовать нового Папу. Мы надеемся, что отношения с Ватиканом при новом Папе будут такими же близкими и крепкими, что для нас очень важно. У нас также будет возможность встретиться и поговорить об отношениях, которые сложились между Грузией и Святым Престолом за прошлые годы. У нас будет возможность обсудить с новым Папой приоритеты, которые есть у Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.
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