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На президентских выборах в Румынии победил Никушор Дан
19.05.2025 10:36
На президентских выборах в Румынии победил мэр Бухареста-центрист Никушор Дан, сообщает Reuters.
По данным издания, согласно официальным результатам почти со всех избирательных участков Дан набрал около 54% голосов, а его соперник, ультраправый Джордж Симион - 46%.
Мировые лидеры поздравили Никушора Дана с победой на выборах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что румыны выбрали обещание открытой, процветающей Румынии в сильной Европе.
Для справки, вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В выборах приняли участие более 11,6 млн человек.
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