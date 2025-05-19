

На президентских выборах в Румынии победил Никушор Дан

19.05.2025 10:36





На президентских выборах в Румынии победил мэр Бухареста-центрист Никушор Дан, сообщает Reuters.



По данным издания, согласно официальным результатам почти со всех избирательных участков Дан набрал около 54% ​​голосов, а его соперник, ультраправый Джордж Симион - 46%.



Мировые лидеры поздравили Никушора Дана с победой на выборах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что румыны выбрали обещание открытой, процветающей Румынии в сильной Европе.



Для справки, вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В выборах приняли участие более 11,6 млн человек.





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