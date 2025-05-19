Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На президентских выборах в Румынии победил Никушор Дан


19.05.2025   10:36


На президентских выборах в Румынии победил мэр Бухареста-центрист Никушор Дан, сообщает Reuters.

По данным издания, согласно официальным результатам почти со всех избирательных участков Дан набрал около 54% ​​голосов, а его соперник, ультраправый Джордж Симион - 46%.

Мировые лидеры поздравили Никушора Дана с победой на выборах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети, что румыны выбрали обещание открытой, процветающей Румынии в сильной Европе.

Для справки, вчера в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. В выборах приняли участие более 11,6 млн человек.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна