

Джапаридзе: Хозяева режима точно знают, что нужно сделать для перезагрузки отношений с Западом

19.05.2025 12:23





Хозяева режима точно знают, что нужно сделать для перезагрузки отношений [с Западом]: страна должна вернуться, во-первых, на путь демократического развития и во-вторых, на путь евроатлантической интеграции — если этого не произойдет, отношения не перезагрузятся, - заявил журналистам один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе.



По его словам, «никакая перезагрузка отношений с Западом произойти не может».



«Понятно объяснили, Госдепартамент США сделал несколько раз заявления в связи с тем, что хозяева режима точно знают, что нужно сделать для перезагрузки отношений. Необходимо сделать две вещи: во-первых, стране нужно вернуться на путь демократического развития, а во-вторых, вернуться на путь евроатлантической интеграции. Если это произойдет, произойдет и перезагрузка. Не произойдет - не произойдет и перезагрузка, сколько бы они ни говорили о Трампе, «дип стейт» и подобных вещах», — заявил Джапаридзе.



Кроме того, Джапаридзе сказал о судебном процессе, который назначен на четверг, 22 мая, и отметил, что, предположительно, его задержат.





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