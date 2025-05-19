

Проходит досудебное заседание по делу одного из лидеров партии «Лело - Сильная Грузия»

19.05.2025 12:29





В Тбилисском городском суде проходит досудебное заседание по делу одного из лидеров партии «Лело - Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе.



Дело касается расследования и предъявленных обвинений по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента Грузии.



На сегодняшнем заседании будет обсуждаться допустимость доказательств.



Как заявил перед его началом адвокат Джапаридзе Звиад Кордзадзе, адвокаты на заседании подадут ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Джапаридзе.



Для справки, Бадри Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, которая подразумевает «невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии». Это деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, или лишением права занимать должность или на деятельность сроком до трех лет.



Бадри Джапаридзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари.





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