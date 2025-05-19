

TI: мэр Сенаки способствовал победе в тендерах компаний родственников на сумму более 38 млн лари

19.05.2025 12:46





НПО TI (Transparency International Georgia) заявляет, что мэр Сенаки Вахтанг Гаделия после своего избрания на должность помог компаниям своего дяди и двоюродного брата выиграть тендеры на сумму более 38 млн лари.



TI сообщает, что компания дяди Гаделия выиграла 17 тендеров, а компания его двоюродного брата — 3.



«После избрания Вахтанга Гаделия мэром компания его дяди, Демура Гаделия, АО «Археополис», выиграла 17 тендеров мэрии Сенаки на сумму 32 248 784 лари. Из них в случае 14 тендеров у компании не было конкурентов вообще, а в 3-х случаях ее единственным конкурентом была компания ООО «Индико», владельцем которой является двоюродный брат мэра Иосеб Гаделия.



В мае 2025 года АО «Археополис» выиграло один тендер на сумму 3 496 606 лари. Что касается ООО «Индико», то после избрания мэром Гаделия эта компания выиграла 3 тендера на сумму 5 845 170 лари», — говорится в заявлении НПО.



Организация отмечает, что Вахтанг Гаделия в прошлом был членом наблюдательного совета АО «Археополис», а его нынешний заместитель Нана Зарандия занимала должность директора этой компании.



TI пишет, что об этих связях много раз писали и в прошлом, но Антикоррупционное агентство СГБ Грузии «не смогло/(или не выявило)» возможные признаки коррупции в этом деле.



По мнению организации, тендеры мэрии Сенаки представляют собой системные проблемы, которые требуют беспристрастного и объективного расследования.



Источник: SOVA

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