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Кобахидзе встретился с новым послом Грузии в Португалии
19.05.2025 12:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Грузии в Португальской Республике Леваном Цурцумия.
На встрече обсуждались текущие отношения между Грузией и Португалией и дальнейшие перспективы сотрудничества. Глава правительства поздравил Левана Цурцумия с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в работе.
Леван Цурцумия много лет проработал в Министерстве иностранных дел. В разное время занимал должности чрезвычайного и полномочного посланника посольства Грузии в Украине и постоянного представительства Грузии при ГУАМ, а также был заместителем директора Международно-правового департамента.
Работал директором департамента в Организации черноморского экономического сотрудничества.
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