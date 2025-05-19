

Кобахидзе встретился с новым послом Грузии в Португалии

19.05.2025 12:59





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новым послом Грузии в Португальской Республике Леваном Цурцумия.



На встрече обсуждались текущие отношения между Грузией и Португалией и дальнейшие перспективы сотрудничества. Глава правительства поздравил Левана Цурцумия с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в работе.



Леван Цурцумия много лет проработал в Министерстве иностранных дел. В разное время занимал должности чрезвычайного и полномочного посланника посольства Грузии в Украине и постоянного представительства Грузии при ГУАМ, а также был заместителем директора Международно-правового департамента.



Работал директором департамента в Организации черноморского экономического сотрудничества.







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