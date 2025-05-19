

Специальная следственная служба присоединится к Генеральной прокуратуре

19.05.2025 13:13





Специальная следственная служба упраздняется. Как сообщили в Следственной службе, после упразднения она перейдет в пространство управления Генеральной прокуратуры.



«Подтверждаем, что Специальная следственная служба присоединится к Генеральной прокуратуре Грузии. Дополнительные детали станут известны обществу после того, как бюро парламента Грузии будет представлена законодательная инициатива, в которой детально будет разъяснена необходимость и формы изменений», - сообщили «Интерпрессньюс» в Специальной следственной службе.





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