

Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе

19.05.2025 14:05





Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.



По их данным, Леван Дарахвелидзе имеет многолетний опыт работы в публичном и частном секторах.



«В разные годы он был членом сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, председателем комиссии по экономическому развитию, инвестиционной политике и международным связям сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, членом комиссии по управлению имуществом, финансам и бюджету, а также депутатом-мажоритарием от Самгорского района.



Он также занимал должности генерального директора и коммерческого директора в различных коммерческих организациях», -говорится в информации.





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