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Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе


19.05.2025   14:05


Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.

По их данным, Леван Дарахвелидзе имеет многолетний опыт работы в публичном и частном секторах.

«В разные годы он был членом сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, председателем комиссии по экономическому развитию, инвестиционной политике и международным связям сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, членом комиссии по управлению имуществом, финансам и бюджету, а также депутатом-мажоритарием от Самгорского района.

Он также занимал должности генерального директора и коммерческого директора в различных коммерческих организациях», -говорится в информации.


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