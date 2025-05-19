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Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе
19.05.2025 14:05
Председателем Департамента автомобильных дорог назначен Леван Дарахвелидзе. Информацию об этом распространяет Департамент автомобильных дорог Грузии.
По их данным, Леван Дарахвелидзе имеет многолетний опыт работы в публичном и частном секторах.
«В разные годы он был членом сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, председателем комиссии по экономическому развитию, инвестиционной политике и международным связям сакребуло муниципалитета г. Тбилиси, членом комиссии по управлению имуществом, финансам и бюджету, а также депутатом-мажоритарием от Самгорского района.
Он также занимал должности генерального директора и коммерческого директора в различных коммерческих организациях», -говорится в информации.
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