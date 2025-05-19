

Упразднение Специальной следственной службы вызывает тревогу - АМЮГ

19.05.2025 15:04





Решение, подразумевающее упразднение Специальной следственной службы, если это окончательно произойдет, конечно, вызывает тревогу. Это говорит о том, что нет интереса в существовании независимого органа даже формально, - так председатель АМЮГ Нона Курдованидзе откликается на то, что Специальная следственная служба упраздняется, а после упразднения будет передана в ведение Генеральной прокуратуры.



С другой стороны, как отмечает Курдованидзе, Специальная следственная служба была нефункциональной.



«Специальная следственная служба была создана с целью независимого расследования преступлений, имевших место со стороны правоохранителей, но на протяжении лет мы видели, что эта служба не функционировала, не могла выполнять свою миссию и мандат. До сих пор ни одно дело не расследовано. Решение, которое институционально подразумевает упразднение этой службы, если это окончательно произойдет, конечно, вызывает тревогу. Это указывает на то, что даже формально нет интереса в существовании отдельного, независимого органа, который со специальным мандатом расследовал бы преступления, которые находились бы в подчинении этой службы», - отмечает Курдованидзе.



Специальная следственная служба упраздняется. Как сообщили «Интерпрессньюс» в самой Следственной службе, после упразднения она перейдет в пространство управления Генеральной прокуратуры.



«Подтверждаем, что Специальная следственная служба присоединится к Генеральной прокуратуре Грузии. Дополнительные детали станут известны обществу после того, как бюро парламента Грузии будет представлена законодательная инициатива, в которой детально будет разъяснена необходимость и формы изменений», - сообщили «Интерпрессньюс» в Специальной следственной службе.





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