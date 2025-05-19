

Джапаридзе - Т.н следственная комиссия напрямую используется для политической расправы

19.05.2025 15:35





Дело одного из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридазе передано в суд для рассмотрения по существу. Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд. Рассматривался вопрос о допустимости доказательств по делу, в котором Бадри Джапаридазе обвиняется в неисполнении требования временной следственной комиссии парламента.



На судебном заседании Бадри Джапаридазе заявил, что следственная комиссия не только нарушает требования Конституции, но и используется в целях политической расправы.



По его словам, «т.н следственная комиссия используется как инструмент политической расправы над оппонентами». Он также отметил, что не удивился решению суда удовлетворить ходатайство обвинения и передать дело для рассмотрения по существу.



«Ожидаемо, что суд удовлетворит требование прокуратуры о передаче дела на рассмотрение по существу. Но настолько серьёзны нарушения, что, по моему мнению, это яркий и наглядный пример того, как можно обращаться с правосудием, как правосудие может быть превращено в инструмент исполнения политической воли. И это очень важно. Об этом должно знать как грузинское, так и международное сообщество — в каких условиях оказывается страна, когда одна партия использует все государственные институты для осуществления своей воли», — заявил Бадри Джапаридазе.



Напомним, что Бадри Джапаридазе был вызван 25 марта для дачи объяснений на заседание временной следственной комиссии парламента, однако он не явился. Ему предъявлено обвинение по статье 349 УК Грузии — «Неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии».



В качестве меры пресечения суд назначил ему залог в размере 50 000 лари, который он уже уплатил.







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