

Бокучава: Иванишвили перед выборами обещал народу европейский мир, а вместо этого мы получили российские репрессии

19.05.2025 16:35





Иванишвили обещал перед выборами народу европейский мир, а вместо этого мы получили российские репрессии — режим ведет себя точно также, как Путин, арестовывает политических оппонентов и устанавливает диктатуру, - заявила председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава в связи со временной следственной комиссией, созданной в парламенте.



«Иванишвили устраивает полную инквизицию против грузинского народа. В предвыборный период он обещал людям европейский мир, а вместо европейского мира мы получили российские репрессии, российский режим, точно также, как делает Путин. К сожалению, сегодня Грузия находится в таком состоянии, но это не значит, что мы должны сдаться, опустить руки, наоборот, это должно нас укрепить, потому что у Грузии есть очень большой шанс выйти на мир и стать частью европейского, цивилизованного мира», - сказала Тина Бокучава.





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