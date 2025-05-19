

В парламенте инициировано упразднение Специальной следственной службы

19.05.2025 16:38





В парламенте инициирован пакет законодательных изменений, предусматривающий упразднение Специальной следственной службы.



Поправки подготовили депутаты «Грузинской мечты». Согласно инициированному проекту, закон «О Специальной следственной службе» объявляется утратившим силу. Соответственно, упраздняются Специальная следственная служба, должности начальника Специальной следственной службы, его первого заместителя и заместителя.



Определяется обязанность выдачи денежной компенсации указанным должностным лицам, а также сотрудникам службы.



Согласно законопроекту, уголовные дела, ранее находившиеся в ведении Специальной следственной службы, перейдут в следственное подчинение прокуратуры.



Изменение вносится в 20 законов. Авторами и инициаторами законодательного пакета являются члены парламента: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Давид Матикашвили, Тенгиз Шарманашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Рати Ионатамишвили, Акакий Аладашвили и Алуда Гудушаури.





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