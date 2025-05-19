|
|
|
Зурабишвили поздравила нового президента Румынии Никушора Дана с избранием
19.05.2025 17:16
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала в Х на выборы в Румынии.
Она подчеркнула, что народ Румынии, сделав этот выбор, «встал на защиту демократии и Европы».
«Народ Румынии встал на защиту демократии и Европы. Несмотря на внешнее вмешательство, их голос был ясен и решителен. Поздравляем Румынию и Никушора Дана с этим шагом вперед к нашему общему европейскому будущему», — пишет политик.
Напомним, в Румынии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Согласно первым экзитполам, лидирует либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. По данным социологического института Avangarde, Дан опережает своего соперника — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона — минимум на девять процентных пунктов. Дан набирает 54,9%, Симион — 45,1%.
Джордже Симион отвергает данные экзитполов и даже заявляет о собственной победе: «Я — новый президент, и я возвращаю власть румынам», — сказал он сторонникам. Он добавил, что подсчеты его штаба свидетельствуют о его преимуществе в 400 тысяч голосов, но экзитполы это не подтверждают. Официальные результаты начнут поступать в ближайшее время.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна