

Зурабишвили поздравила нового президента Румынии Никушора Дана с избранием

19.05.2025 17:16





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала в Х на выборы в Румынии.



Она подчеркнула, что народ Румынии, сделав этот выбор, «встал на защиту демократии и Европы».



«Народ Румынии встал на защиту демократии и Европы. Несмотря на внешнее вмешательство, их голос был ясен и решителен. Поздравляем Румынию и Никушора Дана с этим шагом вперед к нашему общему европейскому будущему», — пишет политик.



Напомним, в Румынии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Согласно первым экзитполам, лидирует либеральный мэр Бухареста Никушор Дан. По данным социологического института Avangarde, Дан опережает своего соперника — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона — минимум на девять процентных пунктов. Дан набирает 54,9%, Симион — 45,1%.



Джордже Симион отвергает данные экзитполов и даже заявляет о собственной победе: «Я — новый президент, и я возвращаю власть румынам», — сказал он сторонникам. Он добавил, что подсчеты его штаба свидетельствуют о его преимуществе в 400 тысяч голосов, но экзитполы это не подтверждают. Официальные результаты начнут поступать в ближайшее время.





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