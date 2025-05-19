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Кавелашвили провел встречу с Папой Римским Лео XIV
19.05.2025 21:01
Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили встретился с Папой Римским Лео XIV.
Кавелашвили еще раз поздравил Его Святейшество с избранием на пост главы Католической церкви и заявил, что начало его понтификата является символом надежды на будущее, духовного обновления и единства для всего мира.
На встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Михаила Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства.
Президент также поблагодарил Папу Римского за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией.
Михаил Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию.
Во встрече приняла участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
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