

Кавелашвили провел встречу с Папой Римским Лео XIV

19.05.2025 21:01





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили встретился с Папой Римским Лео XIV.



Кавелашвили еще раз поздравил Его Святейшество с избранием на пост главы Католической церкви и заявил, что начало его понтификата является символом надежды на будущее, духовного обновления и единства для всего мира.



На встрече стороны обсудили текущие отношения между Грузией и Святым Престолом и перспективы укрепления сотрудничества. По словам Михаила Кавелашвили, союз, основанный на христианских ценностях, является важной основой тесного партнерства.



Президент также поблагодарил Папу Римского за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Со своей стороны Папа Римский Лео XIV в ходе беседы с президентом Грузии подчеркнул важность установления мира во всем мире и выразил готовность к углублению существующего партнерства с Грузией.



Михаил Кавелашвили пригласил главу Католической церкви в Грузию.



Во встрече приняла участие министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.







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