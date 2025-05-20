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Трамп продолжает надеяться на благоразумие Путина
20.05.2025 09:51
По заявлению президента США Дональда Трампа, он не будет ужесточать санкции против России, так как есть шанс на прогресс, и санкции могут ухудшить ситуацию, - указанную информацию распространяет CNN.
«Так как, я считаю, что есть шанс что-то сделать, а, если мы сделаем это, можем намного ухудшить ситуацию. Однако, может наступить время, когда это случится», - заявил Трамп.
По его словам, он верит, что президент России хочет мира.
Вместе с тем, еще на один вопрос, доверяет ли он Путину, президент США ответил: «Верю».
Напомним, что Дональд Трамп провел телефонные беседы с президентами Украины и России. По окончанию телефонной беседы с Владимиром Путиным президент США заявил, что беседе прошла хорошо, и Россия, и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и окончанию войны.
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